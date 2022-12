Zum Skifahren reicht’s nicht – für Schneegenuss schon

Raus aus der Schule, rein in den Schnee: So ist am Freitag für viele Kinder und Jugendliche der Start in die Weihnachtsferien gewesen. „Schlittenfahren ist jetzt ein Traum“, schwärmt auch Bernd „Bobby“ Krapp von der Sportbörse Aalen, der das Skizentrum Hirtenteich betreibt. „Ich kann am Wochenende nur jedem raten, in den Schnee zu gehen.“ Nur aus Abfahrten auf Skiern werde noch nichts: Die Lifte bleiben geschlossen. Rund zehn Zentimeter Schnee würden zwar immerhin für den Kinderlift reichen, aufgebaut sei alles, doch habe die Sportbörse nicht zuletzt wegen der derzeitigen Krankheitswelle große Personalprobleme, jede Hand werde so kurz vor Weihnachten im brummenden stationären Geschäft gebraucht. Auch am Ostalb-Skilift, weiß Krapp, gibt’s noch keinen Skibetrieb. Lange werde der Schnee ohnehin nicht bleiben: „Am Montag wird’s wieder wärmer.“

Bis dahin sorgt die Stadt Aalen dafür, dass die Straßen geräumt werden. Bislang gehe der Winterdienst ohne besondere Vorkommnisse vonstatten, berichtet Pressesprecher Stephan Dürr am Freitag. „Die Kollegen waren mit allen acht Lkws und anderen kleineren Räumfahrzeugen seit morgens um 3.30 Uhr unterwegs. Da für die Nacht wieder Minusgrade erwartet werden, wird es auch morgen früh noch einmal einen Volleinsatz mit allen Fahrzeugen geben, um die Straßen eisfrei zu halten“, berichtet er.

Ein paarmal hat es trotzdem bereits gekracht, sagt Holger Bienert vom Polizeipräsidium Aalen. Insgesamt habe es im Ostalbkreis am Freitag seit 4 Uhr morgens 15 Unfälle gegeben. Sie seien nicht alle auf die Witterung zurückzuführen, es waren aber deutlich mehr Unfälle als an einem Sommertag. „Aufgepasst“, heißt es deshalb am Wochenende. Foto: Thomas Siedler