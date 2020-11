Zum Schutz für Fahrer und Gäste: Trennscheiben in Bussen gegen Coronaviren

Die Firma OVA in Aalen hat ihr Hygienekonzept erweitert und in den letzten Monaten mehr als 40 Linienbusse mit Trennscheiben nachgerüstet. Damit sei ein weiterer Beitrag zum Schutz von Fahrern und Fahrgästen geleistet worden, heißt es in einer Mitteilung des Busunternehmens.

Die Konstruktion und Fertigung der Scheiben inklusive deren Befestigung erfolgte laut OVA durch die Firma Bruno Weisser aus Neresheim. Es mussten passgenaue Lösungen für verschiedene Bustypen gefunden werden. Dies war gar nicht so einfach, denn die Einhaltung verschiedener Vorschriften sowie die Sicherstellung guter Sichtverhältnisse für den Busfahrer erwiesen sich als große Herausforderungen.

Unter Mithilfe von Experten von OVA und Dekra entwickelten die Weisser-Konstrukteure Scheibeneinbauten, die schließlich in Dekra-Gutachten als verkehrssicher bestätigt wurden.

Die Firma OVA weist in ihrer Mitteilung erneut darauf hin, dass weiterhin in den Linienbussen und an den Haltestellen eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden müsse, und appelliert an die Fahrgäste, die Maskenpflicht auch zu befolgen.