Zum Mammut kam sechsmal die „Zahnfeee“

Mit einem Schritt ins Mittelalter, dann noch weiter bis zu den Mammuts und zu den Steinzeitmenschen: Spannend hat der renommierte Steinzeitspezialist und Archäologe Rudi Walter Familien und viele interessierte Kinder auf eine Zeitreise mitgenommen. Beim Aktionstag im derzeitigen Limesmuseum Limu 16/18 gab’s aber natürlich auch römische Waffen, Rüstungen und antike Vermessungstechnik, die römische Schmiede in der Reiterbaracke in Aktion und etliche Mitmachaktionen, die genau auf die jüngeren Besucher zugeschnitten waren.

Viel zum Experimentieren

Zu experimentieren gab es am Sonntag einiges: Lederarmband punzieren, Bogenschießen, antike Werkzeuge, Färben in der Antike oder Steinbohren mit der Alamannengruppe Raetovarier. Das ist gar nicht so einfach und ganz schön mühsam, stellte dann auch mancher Vater ziemlich schnell fest. Das Programm spannte einen spannenden Bogen über mindestens 10 000 Jahre Geschichte.

Rudi Walter machte eine sehr anschauliche Reise in die Zeit der Steinzeitmenschen. Er ist auf diesem Gebiet „der“ Experte im Land, zu sehen ist er beispielsweise im Fernsehen bei „Terra X“. Er wohnt in Schelklingen, also da, wo man die „Venus vom hohlen Stein“ gefunden hatte, eine der ältesten Kunstdarstellungen der Menschheitsgeschichte.

Schminke und Schmuck

Er zeigte Feuersteindolche, wie sich die Dame in der Höhle mit Steinpigmenten schminkte oder sich mit Knochen und Muscheln schmückte. Und wie es derlei Dinge bis in die Hollywood-Welt von „Jurassic Park“ bis „Ice Age“ geschafft haben – und was daran stimmt oder einfach erfunden wurde. Der Steinzeitexperte vermittelte kindgerecht Erdgeschichte, Geologie und Biologie. Zum Beispiel erzählte er, dass zu einem Mammut gleich sechsmal die „Zahnfee“ kam.

Mit dem Aktions- und Familientag ist Museumleiter Ulrich Sauerborn sehr zufrieden, vor allem angesichts der Unwetterwarnung für den Sonntagnachmittag. Wegen ihr hatte auch eine Gruppe abgesagt, der die längere Anfahrt zu unsicher war – diesmal nicht dabei war die LEG VII AUG aus Pliezhausen.