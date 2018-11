Zum Jubiläum eine Litfaßsäule

Seit 30 Jahren „fördert, fordert, vermittelt, unterstützt, ermöglicht und bereichert“ der Verein der Freunde und Förderer des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen (KGW), wie es so in der Satzung steht, die Schule. Am Mittwochabend feierte er beim Fischteich im KGW-Foyer sein Jubiläum. Die musikalische Umrahmung des Festakts haben, dem Profil der Schule entsprechend, die Geschwisterpaare Amelie und Leander Brune sowie Kai und Jan Strümpfel gestaltet.

Die Reihe der Grußworte eröffnete Aalens Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann. Mit der Bemerkung „Das hat schon was“ gratulierte er dem Förderverein im Namen der Stadtverwaltung. Bei 21 Schulen im Stadtbereich müsse die Stadt ein großes Rad drehen, weshalb er die große Unterstützung durch den Förderverein besonders lobte. Der Mitbegründer des Fördervereins, Bernhard Gänswein, hob die langjährige Verbindung zwischen Schule, Eltern und Verein hervor, der 1988 von 65 Mitgliedern aus der Taufe gehoben worden war. Seither wurden Vortragsveranstaltungen ebenso organisiert wie Anschaffungen getätigt, Vitrinen gekauft und Schülerfahrten bezuschusst. Freilich sei man nicht ausschließlich ein Geldsammelverein gewesen und habe etwa dem Namensgeber der Schule seine Referenz mit einem Besuch in Krakau erwiesen.

Architekt Bernd Liebel, der selbst 1987 am KGW Abitur gemacht hatte, widmete sich in seinem Referat, seinem Beruf entsprechend, den Veränderungen im Schulbau, bei dem man nicht nur dem gesellschaftlichen Stellenwert, sondern auch neuen Lerntechniken, der Vorbereitung auf das Berufsleben, dem interaktiven Lernen oder etwa auch der Schulung der Kommunikationsfähigkeit Rechnung tragen müsse. Das bedeute für den Planer, ein breites Spektrum an Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Schließlich müsse auch mit der notwendigen Nachhaltigkeit geplant werden, um für Effizienz und Entfaltungsmöglichkeiten zu sorgen.

Nach wie vor große Aufgaben

Mit Bennet Müller gratulierte ein weiterer Ehemaliger, der vor neun Jahren Abitur am KGW gemacht hatte und heute im Grundsatzreferat des baden-württembergischen Staatsministeriums beschäftigt ist. Für ihn müssen Neugier, Respekt oder Lernen ohne Zwang und Druck ebenso im Mittelpunkt der Schularbeit stehen wie ein positives Menschenbild und die Förderung der Individualität. Gerade im Schwabenland, „wo Tüftler und Denker zu Hause sind“, warteten auf die Schulen und deren Lehrer nach wie vor große Aufgaben, lautete sein Fazit.