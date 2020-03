Zum Internationalen Frauentag: Agatha Christie

Zum Internationalen Frauentag gibt’s an der Stoa (Spiel- und Theaterwerkstatt Ostalb) am kommenden Sonntag, 8. März, im Theater auf der Aal eine Premiere. Die Gruppe „Theaterwerkstatt“ zeigt Florian Battermanns Stück „Agatha Christies Hobby ist Mord!“. Regie führt Ute Kircher.

Das Stück orientiert sich am Erfolgsrezept der berühmten englischen Autorin. Ein Mord geschieht in einem Theater zu Beginn einer Probe. Einer der wenigen Anwesenden muss der Mörder oder die Mörderin sein. Uraufgeführt werden soll das Stück „Der unerwartete Gast“ der Autorin Agatha Christie. Neben dem Intendanten und zwei Angestellten sind zudem zwei Schauspieler – ein am Ende seiner Karriere angelangtes Ehepaar – im Theater anwesend. Gleich zu Beginn der Probe bricht der Ehemann tot zusammen. Während ein Herzinfarkt vermutet wird, beharrt die Ehefrau darauf, dass ihr Mann ermordet worden ist. Weder Agatha Christie noch der Intendant Cassell, der seinen Ruin befürchtet, wollen großes Aufsehen erregen, obwohl ein Kriminalfall im Kriminalfall durchaus gute Werbung sein könnte.

So beginnt Agatha Christie in bester Miss-Marple-Manier selbst – für die Dauer der angesetzten Probe – den Mord aufzuklären. Anschließend soll die Polizei hinzugezogen werden. Durch Mrs. Christies kriminalistische Untersuchungen offenbaren sich gut gehütete Geheimnisse. Alle Beteiligten scheinen sowohl Motiv als auch Gelegenheit für einen Mord gehabt zu haben. Ein weiterer „unerwarteter“ Gast, Max Mallowan, der zweite Mann Agatha Christies, ein Archäologe, will seine „Wüstenblume“ besuchen. Vergrößert er den Reigen der Verdächtigen oder kann er wichtige Hinweise liefern?