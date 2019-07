Zum Gedenken an Pfarrer Hellmut Stroh

Der ehemalige Aalener Pfarrer Hellmut Stroh ist gestorben. Er war von 1982 bis 1999 Pfarrer der Martinskirche Aalen und bis vor wenigen Jahren Organist an allen evangelischen Kirchen Aalens und auch bei Beerdigungen, berichtet Bernhard Richter.

Stroh ist am 1. September 1937 in Pfaffenhofen geboren. Nach dem Theologiestudium war er auf seiner ersten Pfarrstelle 1967 in Abtsgmünd-Neubronn-Leinroden. 1976 wechselte er nach Lorch, ehe er 1982 zurück in den Kirchenbezirk Aalen kam und dort bis zu seinem Ruhestand 1999 blieb. Noch viele Jahre war er in Aalen als Organist in allen Kirchen Aalens unterwegs und spielte auch auf dem Friedhof bei Beerdigungen.

Hellmut Stroh war verheiratet mit Brigitte Kopp, die bereits 2001 verstarb. Das Ehepaar Stroh hatte drei Kinder.

Die Beerdigung findet am Donnerstag, 1. August, um 10 Uhr in Bietigheim-Bissingen statt.