Zum Fest auf die Strecke

Zum 22. Mal findet in diesem Jahr beim Fichtenauer Fest am See wieder der Crosslauf mit Jedermannslauf statt. Start ist am Samstag, 7. Juli um 16 Uhr am Festzelt beim Storchenweiher in Lautenbach.

Die Veranstaltung startet mit einer Läuferandacht in der Antoniuskapelle. Um 15.15 Uhr sind neben den Läufern auch alle anderen eingeladen, dort besinnliche Minuten bei der Andacht zu verbringen. Um 16 Uhr werden dann die Läufer auf die abwechslungsreiche und zugleich anspruchsvolle Strecke geschickt. Außerdem erhält jeder Starter ein Präsent.

Beim Crosslauf wird eine Altersklassenwertung nach der Einteilung des DLV durchgeführt. Die Zeitschnellsten der Startergruppen männlich/weiblich erhalten je einen Pokal. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten je eine Medaille. Beim Jedermannslauf findet keine Altersklassenwertung statt. Die Zeitschnellsten männlich/weiblich erhalten je einen Pokal. Alle anderen Teilnehmer können ihre Urkunden im Internet ausdrucken. Starter unter 15 Jahren erhalten bei der Siegerehrung im Festzelt eine Medaille.

Interessierte Läufer können sich bis Donnerstag, 5. Juli (20 Uhr) voranmelden. Der Link für die Voranmeldung ist auf der Homepage des FC Matzenbach unter www.fc-matzenbach.de unter der Rubrik „Seefest-Crosslauf“ zu finden oder auf www.racesolution.de. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem Start noch möglich. Wer die Strecke vorher schon mal kennen lernen möchte, kann dies am Mittwoch, 4. Juli schon im Voraus tun. Um 18 Uhr findet dann für beide Strecken ein Vorbereitungslauf statt. Treffpunkt hierzu ist am Storchenweiher.