Zum Blutzuckermessen in die Kirche

Blutdruckmessen und Blutzucker-Check: Das ist seit vielen Jahren ein Mosaikstein im „Serviceangebot“ der Wasseralfinger Vesperkirche. Das gibt es die vier Wochen lang jeden Mittwoch. So auch gestern. Die Leute standen Schlange und der Andrang war so groß, dass kurz Mal das Blutzuckermessgerät streikte. Das Problem war aber von einer Altenpflegerin der Samariterstiftung ruckzuck gelöst worden. Und die Besucher der Magdalenenkirche und die Helfer und Helferinnen konnten sich freuen – alle Ergebnisse waren so ziemlich im grünen Bereich.

Zita Zivicnjak von der Sozialstation war schon länger nicht mehr zum Essen in der Vesperkirche. Zuletzt vor Jahren mit ihren Kindern, um sie ihnen zu zeigen. Diese vierwöchige Aktion findet sie „toll“ und „sehr schön“, weil hier bedürftige Menschen mit weniger Bedürftigen zusammenkommen und ins Gespräch kommen. Zum Blutdruck- und Blutzuckermessen ist sie zum ersten Mal gekommen, sie berät aber bei Bedarf auch bei Fragen rund um die Pflege. Was sie erwarten würde, wusste sie nicht: Eine Menge Leute wollten sich messen lassen. Die erste Schlange stand vor dem Essen (Lasagne mit Salat) an den Kirchenbänken. Denn nach dem Essen geht der Zuckerwert nach oben. Mit einem freundlichen „Hallo“ begrüßt sie die zu Testenden. Der Normalbereich, erklärt sie, liegt beim Zuckerwert zwischen 80 bis 120 mg/dl, also Milliliter pro Deziliter. Ein kurzer Pieks, dann erscheint ein Bluttropfen, mit dem sie den Indikatorstreifen benetzt. „Rechts oder links“, fragt eine Frau. „Egal“, erklärt Zivicnjak, „sie haben überall das gleiche Blut.“ Die Blutwerke sind alle im grünen Bereich. 84, 93, 108, einer ist mit 137 „minimal überhöht“.

Dann die nächste Schlange. Jetzt wird der Blutdruck geprüft. Auch hier ist fast alles OK. Eine Helferin aus Aalen aber vermutet, dass sie einen „überirdisch hohen“ Blutdruck hat. Zumindest hat sie das heute Morgen selber so gemessen. Tatsächlich ist er überhöht, aber kein Grund zur Panik. Die Altenpflegerin empfiehlt aber einen Besuch beim Arzt. Als sich die Aktion dem Ende neigt, freut sich Zivicnjak über das große Interesse – und vor allem „über die guten Werte.“