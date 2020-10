Gegen 20 Uhr am Dienstagabend meldete ein Anrufer der Polizei, dass in der Waldhäuser Straße ein Betrunkener herumschreien und Gegenstände auf die Straße werfen würde. Beim Eintreffen der Streifenbeamten lag tatsächlich ein 46-Jähriger auf der Straße. Diesem Mann, der deutlich alkoholisiert war, wurde bereits zuvor bei einem ähnlich gelagerten Vorfall am Nachmittag ein Platzverweis erteilt, dem er nicht nachkam. Da der renitente Mann uneinsichtig war und mit weiteren Vorfällen gerechnet werden musste, wurde er zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen.