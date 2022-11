Zum 20. Mal gibt es „Weihnachten im Schuhkarton“

Bereits zum 20. Mal nimmt die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in Aalen und Umgebung Weihnachtspäckchen entgegen und ermöglicht so bedürftigen Kindern in Osteuropa eine besondere Weihnachtsfreude.

Bis zum Montag, 14. November, können noch gepackte Schuhkartons für die Aktion abgegeben werden. Hierfür sollten der Deckel und das Unterteil eines Schuhkartons getrennt mit Geschenkpapier beklebt werden. Als Inhalt für die Geschenkpäckchen ist eine bunte Mischung aus Kleidung, Süßigkeiten, Spiel- und Schreibwaren sowie Hygieneartikeln empfohlen. Der Inhalt der Päckchen sollte neu sein. Verteilt werden die Geschenke an Kinder im Alter von zwei bis 14 Jahren. Für Transport und Logistik wird zusätzlich um eine Geldspende von zehn Euro pro Päckchen gebeten.

Der Regionalleiter der Aktion, Peter Fast, hat jetzt in einem Weihnachten-im-Schuhkarton-Gottesdienst in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde von den Verteilungen der Päckchen berichtet, von den Hilfsangeboten der verteilenden Kirchengemeinden für die Kinder und Familien und von der Hoffnung und den Veränderungen, die durch die Verteilungen bislang bewirkt wurden.

Fast predigte über das Thema „Ein Gott, der mich sieht“. Ausgehend vom Bibeltext aus dem Alten Testament über Abrahams Magd Hagar zog er den Vergleich mit dem Leben heute. Hagar habe kein einfaches Leben gehabt. Schwierige Lebenssituationen würden auch die Kinder in Osteuropa kennen. In der biblischen Geschichte kommt ein Engel zu Hagar, der ihr Hoffnung vermittelt. Auch die Schuhkartons, so Fast, brächten den Empfängerkindern Hoffnung, wodurch sich ganze Familie veränderten. „Jeder Schuhkarton, der gepackt wird, wird zu einer ungeahnten Möglichkeit. Wir geben einen Karton, mit Liebe gefüllt. Gott macht Wunder daraus“, sagte Fast.

Zum Ende des Gottesdienstes würdigten Jutta Schneider und Lukas Braun von der Gemeindeleitung die langjährige Arbeit der Sammelstellen-Mitarbeiterinnen. Sie überreichten ihnen Blumen und einen gefüllten und mit der Zahl 20 geschmückten Schuhkarton.

Abgabestellen sind:

Aalen: • Der Bücherwurm, Stuttgarter Str. 16, 73430 Aalen, Telefon: 07361 / 66755

• Markenschuh Herrmann, Stuttgarter Str. 126, 73430 Aalen, Telefon: 07361 / 924010

• Tanzschule Brigitte Rühl, Friedrichstr. 34, 73430 Aalen, Telefon: 07361 / 64 594

• Synergie Personal Deutschland GmbH, Bahnhofstr. 23, 73430 Aalen, Telefon: 07361 / 999 810

Unterkochen: • Marien-Apotheke, Rathausplatz 8, 73432 Aalen-Unterkochen, Telefon: 07361 / 88213

Oberkochen: • Kochertal-Apotheke, Heidenheimer Str. 16, 73447 Oberkochen, Telefon: 07364 / 76 66, 76 67

Essingen: • VR-Bank, Hauptstr. 19, 73457 Essingen, Telefon: 07365 / 279

Lauterburg: • Metzgerei Urlesbauer, Albstr. 12, 73457 Lauterburg

Ellwangen: • Tanzschule Brigitte Rühl, Marienstr. 43, 73479 Ellwangen, Telefon: 07961 / 5 35 55

Lauchheim: • Edeka Bengelmann, Hauptstr. 60, 73466 Lauchheim, Telefon: 07363 / 9545430

Leitung in Aalen: • Daniela Ranck, Saarstr. 28, 73431 Aalen, Telefon: 07361 / 376 300