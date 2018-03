Zum 100. Geburtstag gibt’s das Lieblingsgericht

Im Alten- und Pflegeheim Sankt Elisabeth in Aalen hat am Mittwoch Zita Probst ihren 100. Geburtstag gefeiert. Oberbürgermeister Thilo Rentschler gratulierte ihr im Namen der Stadt Aalen und überreichte außerdem eine Ehrenurkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Die geistig noch sehr fitte Jubilarin ist in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Sie hat Chemietechnikerin gelernt. „Studieren brauchst du nicht, du heiratest ja doch, hat mein Vater zu mir gesagt“, erzählt Zita Probst. Und weiter: „Mit dem Heiraten ist es zwar nichts geworden, doch ich war auch so immer satt“.

In Aalen hat sie viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Nach ihrem Eintritt in die Rente mit 60 Jahren hat sich Zita Probst ein Wohnmobil gekauft und 20 Jahre lang zusammen mit ihrer Schwester und ihrem Schwager Europa bereist. Ihre Lieblingsziele waren Südtirol und der Plattensee. Stolz ist sie auch darauf, im Alter von 85 Jahren im Ötztal noch einen 3000er bestiegen zu haben.

Seit sieben Jahren lebt die rüstige Jubilarin im Alten- und Pflegeheim Sankt Elisabeth, wo sie sich sehr wohl fühlt. „Von Pflegenotstand kann hier keine Rede sein, ich bin bestens versorgt“, betont sie. Ihre Nichte aus Stuttgart kommt regelmäßig zu Besuch.

Auch mit 100 Jahren ist Zita Probst noch sehr am öffentlichen Leben interessiert, liest jeden Tag Zeitung, löst mit Vorliebe Kreuzworträtsel und nimmt am Gedächtnistraining und an der Sitzgymnastik teil. Ihr Lieblingsessen ist gebrannte Grießsuppe und Lasagne – das hat sie natürlich an ihrem 100. Geburtstag bekommen.