Zugbegleiter bedroht - Bundespolizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr den Zugbegleiter eines Regionalexpress zwischen Aalen und Oberkochen beleidigt und bedroht. Das teilt die Bundespolizei mit, die jetzt öffentlich nach dem Mann sucht.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der mutmaßliche Täter zusammen mit seinem Hund und drei weiteren unbekannten Personen im Bahnhof Aalen in den Zug eingestiegen. Als der Zugbegleiter die Gruppe kontrollierte, konnte sie offenbar kein gültiges Zugticket vorzeigen. Im Verlauf des Gespräches beleidigte und bedrohte einer der Männer den Kontrolleur. Laut Aussage des 46-jährigen Zugbegleiters stieg die Gruppe beim Halt in Oberkochen aus dem Regionalexpress aus. Bei ihnen soll es sich laut ihm um osteuropäisch aussehende Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren gehandelt haben. Der mutmaßliche Täter trug offenbar eine Hose in Camouflage Optik sowie eine Bomberjacke.