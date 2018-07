Zugang zum Waldfriedhof über Greut gesperrt

Voraussichtlich von Montag, 30. Juli bis Montag, 13. August werden am Greut-Teich Sanierungsarbeiten durchgeführt. Aufgrund dieser Sanierungsarbeiten wird in dieser Zeit der Fußweg, der am Greutteich entlang zum Waldfriedhof führt, sowie der dortige Friedhofseingang gesperrt. Friedhofsbesucher werden gebeten den Haupteingang zum Waldfriedhof oder den Friedhofseingang an der Zeppelinstraße zu benutzen. Die möglichen Friedhofszugänge sind im Plan dargestellt. Foto: Stadt Aalen