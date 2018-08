Die angekündigte Vollsperrung bei der B19-Anschlussstelle in Aalen-Unterkochen steht an. Die Zufahrtsrampe in Fahrtrichtung Aalen wird ab Montag, 20. August, bis voraussichtlich Ende Oktober gesperrt.

Das Regierungspräsidium Stuttgart lässt im Zuge der B19 seit Ende Mai 2018 zur Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs an der Anschlussstelle Aalen-Unterkochen an beiden bestehenden Zufahrtsrampen die Einfädelspuren anbauen. Dafür wird entlang des Kochers eine Stützwand hergestellt und die Fahrbahn der Bundesstraße verbreitert.

Für die Herstellung der Einfädelspur und der Stützwand am Kocher muss die Zufahrtsrampe zur B19 in Fahrtrichtung Aalen ab Montag, 20. August voll gesperrt werden. Wegen der beengten Platzverhältnisse können die Arbeiten an der Rampe und der Stützwand nur unter Vollsperrung erfolgen, teilt das Regierungspräsidium mit.

Schwierigkeiten im Baugrund verlängern die Bauzeit für die Einfädelspur in Fahrtrichtung Aalen voraussichtlich bis Ende Oktober 2018. Die Umleitung erfolgt über den Burgstallkreisel und wird für die Verkehrsteilnehmer ausgeschildert. Die Abfahrt von der B19 in Richtung Unterkochen aus beiden Richtungen immer möglich ist.