Etwa 600 Luftballons in den blau-gelben Farben Wasseralfingens sind seit Freitagmittag unterwegs auf ihrer Reise mit unbekanntem Ziel. Immerhin zum 110. Mal war Kinderfest in Wasseralfingen, der Ballonstart ist der Höhepunkt und festes Ritual.

Zuerst aber konnten sich die Grundschüler austoben auf dem Spieselsandplatz: Um Geschicklichkeit, ein bisschen Wettbewerb und natürlich Spaß ging es an den Spielstationen. Es war das dritte Kinderfest, das sich nur an die Grundschüler richtete, zuvor waren auch noch die Klassen 5 und 6 dabei. Organisiert hat es dieses Jahr die Karl-Kessler-Schule.

Wasseralfingens Ortsvorsteherin Andrea Hatam hoffte, dass alle Kinder viel Spaß hatten an den Parcours, erinnerte an die Eisgutscheine für die Wasseralfinger Feststage, die am Freitagabend starteten und gab dann den Startschuss für die Luftballons. Diesmal stiegen sie wie meistens nicht direkt in Richtung Härtsfeld, sondern wehten eher in Südöstliche Richtung. Die „Piloten“ deren Ballons am weitesten fliegen, bekommen in ein paar Wochen Preise. Wie jedes Jahr gab es Frühstarts, Ballons ohne Adresszettel, Ballons, die in den Obstbäumen im Spiesel landeten. Oder die Kombination daraus: Ballons, die zu früh und ohne Zettel starteten und sich in den Bäumen verhedderten. (lem)