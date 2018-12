Zu weit links gefahren: Frontalzusammenstoß

Zu einem Frontalzusammenstoß ist es an Heiligabend in Aalen gekommen, weil sich zwei Autofahrer nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten hatten.

Ein 28-jähriger war mit seinem Auto auf der Schwarzwaldstraße in Richtung Maiergasse unterwegs. Im Kurvenbereich kam er zu weit nach links und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Auto eines 62-Jährigen zusammen. Desse Fahrer hielt sich ebenfalls nicht an das Rechtsfahrgebot. Der 28-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa. 12000 Euro.