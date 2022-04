Zu viele Gegentore in der zweiten Halbzeit: Neuler und SSV verlieren

Die SG Bettringen hat die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga übernommen – nach einem 4:1-Sieg gegen den TSV Neuler.

Hofherrnw.-Unterr. II – Hermaringen 2:3 (1:2). Tore: 1:0 T. Krohmer (21.), 1:1, 1:2 Mair (27., 39. FE), 2:2 J. Herbst (58.), 2:3 M. Stegmaier (59.). Es entwickelte sich ein munteres Spiel, bei dem die Hausherren trotz bester Torchancen zur Pause etwas überraschend in Rückstand lagen. In der zweiten Hälfte war es ein Spiel auf ein Tor. Die Gäste konterten den Ausgleich postwendend und verteidigten den Vorsprung trotz einer Vielzahl an sehr guten Chancen.

SSV Aalen – Gerstetten 2:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:4 Yoldas (8., 44., 59.), 0:3 Evrensel (55.), 1:4, 2:5 B. Klein (65., 82.), 1:5 Eckardt (70.). In der ersten Hälfte nahm Gerstetten sofort das Heft in die Hand, und ließ den Ball sehr gut laufen und führte verdient. In Hälfte zwei kam der SSV besser ins Spiel war Gerstetten ebenbürtig, nutzte aber hochkarätige Chancen nicht, und wurde zweimal ausgekontert. Der SSV verlor verdient aufgrund der schwachen ersten Hälfte, aber um zwei Tore zu hoch.

Bargau – Unterkochen 1:0 (1:0). Tor: Oliver Istel (33.). Bes. Vork.: Rote Karte Unterkochen (85.). Die Bargauer waren von Anfang an im Spiel und nahmen die Zweikämpfe an. Auch im zweiten Teil war es ein offenes Spiel. Zusehends versuchte es der Gast mit langen Bällen, allzu viel wollte dem Tabellenführer nicht einfallen.

Lorch - Kirchh./Dirgenheim 3:2 (1:1). Tore: 0:1 M. Kraus (10.), 1:1 Kuntz (43., FE), 2:1 Freißler (50.), 3:1 Fladrich (56.), 3:2 Ch. Schindele (85., FE). Gegen passive Sportfreunde hatte der Gast im ersten Durchgang mehr vom Spiel und führte verdient. So nach und nach wurden die Lorcher aktiver und kamen durch einen von Kuntz verwandelten Foulelfmeter zum 1:1. Nach der Pause präsentierten sich die Hausherren wie ausgewechselt. Schindele verkürzte nur noch durch einen strittigen Elfer.

Großdeinbach - Schwabsberg-Buch 1:6 (1:1). Tore: 0:1, 1:6 F. Ehrmann (20., 89.), 1:1 Djurcic (31.), 1:2 Eigentor (52.), 1:3 M. Sedlatschek (54.), 1:4 J. Mack (64.), 1:5 L. Bahr (86.). Die Deinbacher spielten eine richtig gute erste Hälfte und hätten auch mit einer 2:1 in die Pause gehen können. Knackpunkt: die Gegentreffer zwei und drei. Danach konnte der TSV nicht mehr viel entgegensetzen.

Bettringen – Neuler 4:1 (0:0). Tore: 1:0 Reichelt (64.), 2:0 Spengler (67.), 3:0 Möldner (72.), 4:0 Wolf (83.), 4:1 D. Hoppe (86.). Die Bettringer erwischten den besseren Start in dieses Spitzenspiel, konnten aber in der Anfangsphase zwei Chancen nicht verwerten. In der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte tauchte der Gast zweimal gefährlich im SGB-Strafraum auf und hätte einen Elfmeter bekommen können. Im zweiten Abschnitt fanden Gastgeber zunächst kein Durchkommen, ehe Reichelt den Bann brechen konnte. Später gelang Neuler nur noch Ergebniskosmetik.

Lauchheim - Steinheim 0:2 (0:1). Tore: Malik Oruc (20., 57.). Heimverein hat nicht gemeldet.

SG Heldenf./Heuchl. - Schnaitheim 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Kolb (45.), 0:2, 0:3 Schoger (74., 82.). Spraitbach - Nattheim 0:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Horsch (24., 37.), 0:3 Brümmer (67.).