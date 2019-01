Zu viel Schnee: VfR Aalen muss warten

Daniel Bernhardt (33) hätte an diesem Montagabend wohl einen der schwersten Jobs gehabt. Nicht nur, dass eigentlich die offensivstärkste Mannschaft der Liga auf ihn zugestürmt wäre. Er hätte auch Probleme gehabt, überhaupt die Spielfeldlinien zu sehen. „Das Spiel wäre für einen Torwart ein Glücksspiel gewesen“, merkte Bernhardt in der Mixed-Zone an – er musste sich wie seine Kollegen vom VfR Aalen nicht einmal umziehen, um zu spielen. Um 18.05 Uhr ereilte alle in der Ostalb Arena die Nachricht: Das Spiel des VfR zum Jahresauftakt in der 3. Fußball-Liga gegen die Spielvereinigung Unterhaching fällt aus! Zum Anstoß um 19 Uhr waren die meisten Zuschauer schon wieder weg.

Und zwei Fanbusse mit Unterhachinger Anhängern zur Absage noch nicht einmal da, da hatte der Ex-Aalener Markus Schwabl schon den Rucksack auf, um in Richtung Mannschaftsbus zu gehen. Der Bus der Hachinger lief um kurz nach 18.30 Uhr schon wieder, Abfahrt zurück nach Bayern. Die VfR-Fans machten sich auf den Heimweg. An ein Fußballspiel, das den Beginn der Mission Abstiegskampf und Klassenverbleib für den VfR bedeuten sollte, war nicht zu denken. Zu starker Schneefall, zu tiefer Platz. Zwei Platzbegehungen hatten Schiedsrichter Henrik Bramlage aus Vechta und sein Team durchgeführt, um kurz vor 17 Uhr war noch keine Absage erfolgt, eben dann erst um kurz nach 18 Uhr.

Anstoß nicht möglich

„Es macht keinen Sinn“, erklärte Bramlage den „Aalener Nachrichten“. Die Rasenheizung lief, der Platz wurde aber tiefer und die Linien, die Bernhardt und Co. benötigen um ein Spiel durchzuführen, wären durch den starken Schneefall im wieder zugeschneit worden. „Ein Fußball-Spiel wäre unter diesen Voraussetzungen nicht möglich gewesen“, gab VfR-Geschäftsführer Holger Hadek bekannt – die Gäste im Sparkassen Forum hatten freilich auch schon Platz genommen.

Zehn Heimspiele hat der VfR in der restlichen Rückrunde und er benötigt einen optimalen Untergrund, den im Übrigen die Stadt Aalen stellt. „Der Platz wäre danach kaputt gewesen“, befand VfR-Trainer Arigirios Giannikis. „Natürlich ist es ärgerlich“, merkte Giannikis zum Ausfall an. Nach dreiwöchiger Vorbereitung startet seine Mannschaft nun erst an diesem Samstag um 14 Uhr bei den Würzburger Kickers in die verbleibenden 18 Spiele.

Die Partie gegen Unterhaching wird nachgeholt, vermutlich auch unter der Woche. Erst einmal geht es für die Aalener um Bernhardt an diesem Dienstag mit Training weiter. Der Ball wäre für den Schlussmann nicht das Problem gewesen. Der VfR hatte schon mit einem roten Ball trainiert, der im Winter oft zum Einsatz kommt. „Die Mannschaft hat sich auf die Bedingungen eingestellt“, sagte Kapitän Bernhardt. Doch die waren zu schlecht für den Anpfiff eines Profispiels. In der Ostalb Arena rollte die Kugel an diesem doch besonderen Montagabend nicht.