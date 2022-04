Zu viel Schnee im Bezirk Ostwürttemberg – Bezirksliga, Kreisliga A und B spielfrei, Bezirkspokal erst am 27. April

Nach den Spielabsagen der Sportfreunde Dorfmerkingen (Oberliga), des TSV Essingen, der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (beide Verbandsliga) und des SV Waldhausen (Landesliga) am Freitag haben die Kreisligen A und B ihren Spieltag für diesen Sonntag abgesagt. Grund ist der Wintereinbruch auf der Ostalb.

Die Staffelleiter haben die Vereine an diesem Samstag über die Absage informiert. Betroffen sind die Kreisliga A II, B III und B IV. Am späten Samstagabend wurden zudem alle Partien in der Bezirksliga abgesagt. Einzig die Partie der TSG Schnaitheim gegen die DJK Schwabsberg-Buch war von dieser Maßnahme zunächst nicht betroffen.

Die Absage der letzten verbliebenen Partie folgte allerdings dann am Sonntag. Wann der ausgefallene Spieltag nachgeholt wird ist aktuell noch unklar.

Das aktuelle Wetter und die Wetterprognosen lassen auch dem Bezirkspokal Ostwürttemberg keine Wahl. Daher werden die beiden Halbfinalspiele im Bezirkspokal auf den 27. April verlegt: TV Weiler i. d. B. – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II (19 Uhr); Nattheim – TV Neuler (18 Uhr).