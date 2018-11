Zu Unrecht geblitzt worden - jetzt sollen Betroffene Geld doch zurück bekommen

Die Stadt Schwäbisch Gmünd lenkt im Konflikt um zu Unrecht erhobene Bußgelder für LKW im Einhorntunnel ein und möchte die Strafen zurückzahlen. Man gehe davon aus, dass man die Zurückzahlung hinbekomme, sagte Stadtsprecher Markus Herrmann auf Nachfrage von schwäbische.de.

Die rund 3800 abgeschlossenen Bußgeld-Verfahren könne man nicht wieder aufnehmen, an die entsprechenden Daten heranzukommen sei äußerst schwierig. Im Zuge einer freiwilligen Leistung ist jetzt aber geplant, die Gelder zurückzuerstatten. Einen ähnlichen Fall hatte es bereits im Jahr 2017 gegeben, als die Stadt Köln Hunderttausende Auto- und LKW-Fahrer auf der A3 zu Unrecht geblitzt hatte und einen Millionenbetrag zurückzahlte.

Im Fall des Gmünder Einhorntunnels soll es laut groben Schätzungen um einen sechsstelligen Betrag gehen. Im Gegensatz zu den Kollegen in Nordrhein-Westfallen wolle man aber nicht über Veröffentlichungen Betroffene animieren, sich zu melden, sondern man werde direkt auf die LKW-Fahrer zugehen, so Herrmann weiter.

Mehrere Gemeinderäte hatten bereits zuvor eine Rückerstattung der zu Unrecht erhobenen Bußgelder gefordert. Der Rechtsanwalt und Vorsitzende der CDU-Fraktion im Schwäbisch Gmünder Gemeinderat Alfred Baumhauer sagte: "Wenn die Verwaltung trotz sorgfältiger Prüfung doch einen Fehler gemacht hat, sollte die Stadt auch konsequent sein und die zu Unrecht erhobenen Beträge zurückerstatten. So kann auch die Akzeptanz für Bußgelder aufrechterhalten werden."

Fälle händisch neu aufrollen

Wie viele der zu Unrecht geblitzten LKW-Fahrer aus der Region stammen, konnte die Stadt bislang noch nicht verifizieren. Denkbar wäre, jetzt jeden Fall händisch neu aufzurollen, um an die Betroffenen zu kommen. Zugleich hat die Stadt Gespräche mit dem Kraftfahrtbundesamt in Flensburg aufgenommen, um eine Lösung für die rund 800 "Sünder" zu finden, die neben einem Bußgeld auch einen Punkt in der Verkehrssünderkartei erhalten haben.

Zwischen Februar und Juli 2018 hatte ein Blitzer am Eingang des Einhorntunnels fälschlicherweise LKW-Fahrer geblitzt. Bereits bei Tempo 60 löste der Schwarzlichtblitzer bei LKWs aus - das durch den Blitzer geschossene Foto wird durch Infrarotstrahlen erstellt, für den Fahrer selbst ist der Vorgang nicht zu erkennen. In einem Einspruchsverfahren entschied das Amtsgericht aber, dass aufgrund der baulichen Gegebenheiten vor Ort eine rechtlich unklare Situation herrsche und dort keine Bußgelder verhängt werden dürfen. Für Autofahrer gilt durchgängig Tempo 80.

Zwischen Februar und Juli 2018 war ein Blitzer am Einhorntunnel in Schwäbisch Gmünd falsch eingestellt. (Foto: Franziska Kraufmann)

Wie Herrmann gegenüber schwäbische.de weiter ausführte, wolle man jetzt dauerhaft Rechtssicherheit schaffen. Denn die Stadt Schwäbisch Gmünd strebt weiter an, nicht nur im Tunnel die geltende Beschränkung für LKW auf 60 km/h bei einspurigen Strecken beizubehalten, sondern auch auf den Tunneleingang auszudehnen. "Aus Sicherheitsgründen wäre es fatal, die angespannte Situation zu verschärfen und LKWs zu erlauben, am Tunneleingang mit 80 km/h zu fahren", sagte Herrmann.

Schwäbisch Gmünds erster Bürgermeister Joachim Bläse hatte aufgrund der besonderen Bauweise des Einhorntunnels von einer "komplizierten und unklaren Rechtssituation" gesprochen.

Aus Sicherheitsgründen wäre es fatal, die angespannte Situation zu verschärfen und LKWs zu erlauben, am Tunneleingang mit 80 km/h zu fahren Markus Herrmann

Das Problem: An den Kopfstücken der 2,4 Kilometer langen Tunnelröhre gibt es zwei Spuren in jede Richtung, die teils durch Betonwände vom Gegenverkehr getrennt sind. Die Straße verengt sich dann auf eine Spur in jede Richtung – ohne Betontrennwand. In einer solchen Situation schreibt die Straßenverkehrsordnung eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h für LKW vor.

Mit Verkehrsexperten und Vertretern des Regierungspräsidiums Stuttgart führe man derzeit Gespräche, wie die Situation aufgelöst werden könne. Dann, so Herrmann weiter, soll eine eindeutige Beschilderung Klarheit schaffen. Der Blitzer selbst ist derzeit nicht aktiv, ihn neu zu positionieren, beispielsweise weiter ins Tunnelinnere, wäre, wenn überhaupt, erst in einem zweiten Schritt denkbar.

Die zum Teil heftige Kritik haben die Verantwortlichen zur Kenntnis genommen. In den meisten Fällen sei diese aber sachlicher Natur gewesen. Beleidigungen, die zum Teil unter die Gürtellinie gehen, "nehme ich nicht persönlich", sagte Herrmann, der sich bereits zuvor bei den Betroffenen medial entschuldigt hatte. Vor allem in den sozialen Netzwerken hatten User ihrer Empörung freien Lauf gelassen. Auf der Facebook-Seite von schwäbische.de war unter anderem von "Abzocke", "einer bodenlosen Frechheit" und "einer Sauerei" die Rede.