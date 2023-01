„Zu spät“, aber: Kiesewetter begrüßt deutsche Panzerlieferungen in die Ukraine

Seit dem vergangenen Donnerstag ist klar, dass die Bundesregierung ihre Waffenlieferungen an die Ukraine ausweiten wird, so hatte es Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt. Nach dem Puma-Desaster sind nun zumindest 40 Marder-Panzer auf dem Weg in die Ukraine. Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Fachmann für Außenpolitik, Roderich Kiesewetter begrüßt diese Bewegung der Regierung, wie er in einem Interview mit dem Deutschlandfunk bekräftigt hat.

Ukraine benötigt diese Waffensysteme, um Grenzen zu schützen

„Es ist klar und sehr wichtig, dass nun endlich ein Durchbruch erzielt wurde, die Ukraine wieder die Waffensysteme bekommt, die sie braucht, um ihre Grenzen wieder herzustellen“, sagt Kiesewetter. Allerdings bemängelt der Außenpolitikexperte, dass Deutschland in dieser Angelegenheit keinen Führungsanspruch angemeldet habe. „Deutschland hat zu lange gewartet und keine Koordinierung der europäischen Hilfeleistungen erbracht hat. Das haben die Amerikaner gemacht und die Franzosen sind jüngst ebenfalls vorgeprescht“, so Kiesewetter weiter. Nach wie vor ärgere ihn das in der Vergangenheit zu zögerliche Verhalten der Bundesregierung. Beim französischen Präsidenten Macron sei das anders, dieser denke „geopolitisch“. Er verstehe, dass sich Europa verändere, es östlicher werde. „Deswegen war es nun völlig richtig, so zu handeln. Viel zu spät zwar, aber nun sollten wir nach vorne schauen und sehen, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann“, so Kiesewetter weiter.

Ukraine wird durch Lieferungen gestärkt

Letzteres werde besser durch diese Lieferungen und der damit verbundenen Stärkung der Ukraine funktionieren, ist Kiesewetter überzeugt. Viel mehr als der materielle Wert dieser Panzerlieferungen sei auch der moralisch, so Kiesewetter. Die Lieferungen zeigten, dass sich der Westen einig ist und zweitens seien die Lieferungen eine ungeheure Motivation für die Ukraine selbst. „Selenskyj steht auch unter Druck und dies hilft, ihn zu stabilisieren. Der gewählt wurde, um die Ukraine zu stabilsieren und zu modernisieren. Damit hat er einen Durchbruch erzielt und das wiederum stabilisiert ihn auch.

Russland zeigte sich bislang ohnehin uneinsichtig

Die bisherigen Nicht-Lieferungen hatten in Russland schließlich auch nicht zum Umdenken geführt, ergänzt Kiesewetter. Jetzt aber zeige schließlich auch Deutschland, dass diese Handlungen Russlands, mit weiteren Eskalationen, nicht zum gewünschten Ziel führten, dies sei nun eine richtige Wende. „Jetzt kann man Russland deutlich machen: Wenn Ihr jetzt nicht in Verhandlungen einlenkt, wäre der nächste Schritt die Ausbildung von Kampfpanzer-Besatzungen und die entsprechenden Lieferungen“, so Kiesewetter. Aktuell befinde man sich nicht in der Eskalation, sondern in der Stabilisierung der Ukraine, fasst es Kiesewetter zusammen. Die Eskalation mit Angriffen auf über 35.000 zivile Einrichtungen sei längst von Russland ausgegangen.

Status quo muss wiederhergestellt werden

Das Ziel müsse es sein, den Status Quo des 23. Februar 2022 für die Ukraine wieder herzustellen und dass Russland für seine Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht und zu Reparationsforderungen verpflichtet werde, blickt Kiesewetter voraus. Dazu benötige die Ukraine Sicherheitsgarantien wie beispielsweise eine Nato-Mitgliedschaft, so der CDUler.