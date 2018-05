Zu schnell in die Kurve: Auto überschlagen

Mit ihrem Auto überschlagen hat sich eine 18-Jährige am Mittwochnachmittag. Die junge Frau war gegen 16 Uhr mit ihrem Auto auf der Kreisstraße von Satteldorf in Richtung Bronnholzheim unterwegs. Am Ende einer Linkskurve kam sie mit dem Auto auf den rechten Seitenstreifen. Beim Gegenlenken übersteuerte sie und schleuderte über die Fahrbahn. Sie kam nach links von der Straße ab und ihr Fahrzeug überschlug sich. Die 18-Jährige wurde schwer verletzt und am Auto entstand ein Schaden von etwa 3500 EUR.

Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen, insbesondere den Fahrer eines schwarzen Peugeot, der zur Unfallzeit in Richtung Satteldorf fuhr, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter Telefon 07904 / 94260 in Verbindung zu setzen. Einklappen Ausklappen