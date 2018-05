„Zu platt um zu feiern“

Eigentlich war es ein Wunder mit Ansage. Die Basketballer der Ellwanger Mustangs haben den Durchmarsch von der Kreis- in die Landesliga geschafft. Nach einem bittereren Saisonfinale und dem zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga mussten die Basketballer von der Jagst lange zittern, um nun in der Relegationsrunde doch noch den Aufstieg in die Landesliga zu feiern. Grund genug für unseren Redakteur Sebastian van Eeck sich einmal mit einem der Aufstiegshelden des TSV Ellwangen Marius Lutz unterhalten.

Glückwunsch zum Durchmarsch Herr Lutz. Können Sie den Aufstieg schon fassen?

So langsam kann ich es realisieren, dass wir es tatsächlich geschafft haben.

Wie und wo wurde denn gefeiert?

(lacht) Ehrlich gesagt waren wir nach den beiden Spielen zu platt um richtig zu feiern. Eigentlich haben wir uns nach der Rückkehr nach Ellwangen nur noch ein gemeinsames Essen gegönnt Aber wir werden das zu gegebener Zeit sicherlich noch nachholen.

Ihr seid im Prinzip aus dem Urlaub in die Relegation gestartet.

Das stimmt und das hat man uns vor allem auch im ersten Spiel deutlich angemerkt. In der letzten Viertelpause hat es dann intern ordentlich gekracht und dann haben wir uns gesteigert.

Wie verliefen die beiden Spiele?

In das erste Spiel gegen der zweiten der anderen Basketball-Bezirksliga hat man uns die trainingsfreie Zeit angemerkt. Gegen die SG Weinstadt haben wir unserer schlechteste Saisonleistung abgerufen. Am Ende stand dennoch ein nicht unverdienter 65:54-Sieg, da wir uns gesteigert haben. Im zweiten Spiel gegen den nun ehemaligen Landesligisten und Gastgeber waren wir dann sofort im Spiel und haben den BBC Stuttgart mit unseren Waffen verdient mit 87:75 besiegt.

Wann haben Sie von der Relegation erfahren?

Im Prinzip erst am Tag vor den Spielen. Zwar wussten wir schon vorher vom Termin (Samstag, 19. Mai, d. Red.), doch die endgültige Fixierung erfolgte erst am Tag vor den Duellen. Daher mussten wir auch auf zwei, drei Spieler verzichten und sind nur mit sieben Spielern nach Stuttgart gereist.

Ellwangen hatte noch nie einen Landesligisten im Basketball. Wann war Ihnen klar, dass Sie den Bann brechen würden?

Im ersten Spiel hätte ich es ehrlich gesagt nicht geglaubt. Aber in den letzten fünf Minuten des zweiten Spiels war es mir dann klar.

Wie geht es nun weiter?

Erst einmal machen wir jetzt vier Wochen Urlaub. Denn ehrlich gesagt brauche ich nun auch etwas Abstand vom Basketball (schmunzelt).

Und ab Juli gilt dann der Fokus wieder voll dem Sport?

Richtig. Dann werden wir uns wieder voll ins Training stürzen um dann fit in die im September startende Landesliga-Runde gehen zu können.

Was ist denn dann das Ziel?

Ich weiß auf was Sie anspielen, aber wir werden uns sicherlich erst einmal auf den Klassenerhalt konzentrieren. Ich weiß, das habe ich in der Bezirksliga auch schon zu Ihnen gesagt. (lacht).

Gibt es denn schon mögliche Neuzugänge?

Wir sind in Ellwangen immer auf der Suche. Vielleicht bekommen wir den einen oder anderen Spieler aus Bopfingen, die haben ihre Kreisliga-Mannschaft nach der vergangenen Saison aufgelöst. Generell gilt aber nach wie vor, wer Lust auf Basketball hat, der ist bei uns in Ellwangen in der Buchenberghalle immer gern gesehen.

Auf was freuen Sie sich denn in der kommenden Runde am meisten?

Generell war es immer ein großer Traum einmal in der Basketball-Landesliga zu spielen. Aber das Derby gegen Schwäbisch Gmünd könnte schon auch noch ein richtiges, zusätzliches Highlight in der kommenden Saison werden.