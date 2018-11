Zu Liedern gewordene Lebensfreude

Der Weihnachtsmann tanzt Samba. Zum Christuskind kommen peruanische Indianer als Hirten, die „Heilige Nacht“ erklingt im Guarani-Dialekt der Ureinwohner Paraguays: An ihrem Geburtstag und zum Tour-Start hat Veronika Gonzalez ihren vielen Fans im Wi.Z ein Geschenk mitgebracht – ihre neue CD.

„Navidad Latina“ zeigt mit 13 Songs, wieviel Rhythmus, Temperament und Lebensfreude zwischen dem südlichen Chile und Mexiko stecken. Aber es geht auch sehnsuchtsvoll und nachdenklich zu. Besinnlich wäre das falsche Wort. Denn die Scheibe ist keine Weihnachts-CD im herkömmlichen Sinn.

Veronica Gonzalez meldet sich zurück

Die Fans der Vollblutmusikerin hatten lange warten müssen auf eine neue CD. Krankheitsbedingt. Nach der Scheibe „Caravana Live 2003“ und „Oceano“ (2007) meldet sie sich jetzt zurück. Warum mit „Navidad Latina“? Religiös ist die Musikerin und Sängerin eigentlich nicht. Aber die Mama Maria Ines wünschte sich „Mal was Vernünftiges“, sagt sie lächelnd. Als sie die CD vorstellt, spricht sie von „unserer CD“. Denn neben dem Zauberer an der Gitarre, Rodrigo Santa Maria, und dem auch auf den Vorgänger-CDs bewährten Markus Büttner mischten weitere Musiker mit. Bei der Präsentation waren auch Victor Mamani (Percussion) und Marie Luise Bestehorn mit ihrer eindrucksvollen, herausragenden Stimme und in drei Titeln zu hören.

„Navidad Latina“ ist eine Sammlung zu Liedern gewordener Lebensfreude. Ein Beispiel dafür ist das Brasilianische Traditional „Borboleta“, „Mi Burrito Sabanero“ hat seine Wurzeln zwar in Venezuela, lässt aber Bossa-Nova-Anleihen deutlich heraushören. Gesungen wird auf Spanisch und Deutsch und zusätzlich in einem Lied im Dialekt der Guarani-Indianer in Paraguay und damit also dreisprachig – bei der „Heiligen Nacht“ und in einer umarrangierten Version, die so richtig Spaß macht. Die gebürtige Chilenin hat dafür extra Sprach-Unterricht bei einer Freundin aus Paraguay genommen, die in Aalen lebt.

Eine eindrückliche Nummer ist „Cholito Jesus“. In diesem traditionellen Lied aus Peru besuchen die Indianer das Jesuskind, das mit einer typischen bunten Mütze mit Ohrenklappen in der Krippe liegt. Oder auch „Nanai Konol“. Gesungen wird es in Mapudungo, dem Dialekt der Indianer in Chile. Es ist eine Art „Heile“- und Schlaflied, gewidmet Tochter Violetta. Das populärste südamerikanische Weihnachtslied fehlt auch nicht – „Feliz Navidad“. Aufgenommen wurde Gonzalez neue CD im Berliner „Hot-Milk Studio“ im Sommer. Bei knackigen 38 Grad: Ganz normal an Weihnachten in Südamerika, sagt Gonzales.