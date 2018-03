Zu Jesus aufschauen und Gott vertrauen

Mit einem Festgottesdienst in der Kirche im südlichen Stadtgraben hat am Sonntag die Evangelisch-methodistische Kirchengemeinde Aalen ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Bischof Harald Rückert forderte in seiner Predigt die Gläubigen dazu auf, Ballast abzuwerfen, auf Jesus aufzuschauen und Gott zu vertrauen.

Der Aalener Pastor Rainer Zimmerschitt freute sich über den guten Besuch des Gottesdienstes und über das Jubiläum. In seinem kurzen Rückblick auf die Geschichte der Methodisten in Aalen erwähnte er insbesondere den 1984 erfolgten Anbau an das Gemeindezentrum. Es gelte dieses Haus mit Freude und mit der Liebe Gottes zu erfüllen.

Bischof Harald Rückert meinte, das Jubiläum sei auch Anlass, um inne zu halten und zu sehen wo die Gemeinde stehe. 150 Jahre seien eine lange gemeinsame Wegstrecke, auf der es auch Enttäuschungen gegeben habe. Manche seien vielleicht auch müde geworden, doch Jesus gebe gerade den Beladenen neuen Mut und Zuversicht. Ausgehend vom Hebräerbrief appellierte der Bischof an die Gemeinde sich Ermutigungsgeschichten zu erzählen.“Lassen Sie Neid, Misstrauen und gekränkten Stolz los“, sagte Rückert. Gott sei treu und seine Liebe gelte allen Menschen. Der Bischof forderte die Gläubigen dazu auf, sich einzumischen und durch Worte und Taten Gott zu bezeugen. Trotz Kriegen, Elend und Unwahrheit in der Welt, gelte es die Versöhnung zu suchen. Not und Tod hätten nicht das letzte Wort, sondern Gott. „Schauen wir zu Jesus auf und gehen gemeinsam den Weg der Liebe“, unterstrich Rückert.

Der Gottesdienst wurde mit biblischen Lesungen und Liedern lebendig gestaltet.

Besonders engagiert waren dabei Dorothea Umlauffd (Kinderkirche), Joachim Steffen (Klavier), Norbert Südland (Orgel) sowie Ursel Merkle, Doris Paskal, Bettina Spreitler, und Pastor Rainer Zimmerschitt.

Beim anschließenden Stehempfang gratulierten die beiden ehemaligen Aalener Pastoren Wolfgang Bay und Helmut Kraft zum Jubiläum. Sie forderten dabei dazu auf, den Menschen mit Liebe und Offenheit zu begegnen. Weitere Grußworte sprachen Pastoralreferentin Karin Fritsche für die katholische Seelsorgeeinheit Aalen, Pastor Matthias Harsanyi von den Baptisten, Walter Oligschläger von der Arbeitsgemeinschaft Aalener Christen (AAC) und der evangelische Dekan Ralf Drescher.