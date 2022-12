Zu hohe Energiekosten: Firma Fleischeslust muss Insolvenz anmelden

Mit seinen Standorten in der Färberstraße in Unterkochen und in der Schmiedstraße in Ellwangen hat der Burger-Spezialist Fleischeslust beim Amtsgericht Aalen die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Grund für diesen Schritt seien die gestiegenen Energiekosten. Damit fehle die Liquidität, um ausstehende Forderungen zu begleichen, so die Firma Fleischeslust in einer Mitteilung.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht Tobias Humpf von der Kanzlei Prof. Baumann + Partner in Aalen bestellt. Damit seien Verfügungen nur noch mit seiner Zustimmung wirksam. Nach heutigem Kenntnisstand werde das vorläufige Insolvenzverfahren voraussichtlich bis Ende Januar andauern. Danach werde über den weiteren Verfahrensgang entschieden.

Der Geschäftsbetrieb werde während der Dauer des vorläufigen Insolvenzverfahrens an allen drei Standorten fortgeführt, kündigt der Insolvenzverwalter an. Gegründet wurde die Firma Fleischeslust Barbecue im Jahr 2016 in Abstgmünd. Dort lockte sie zahlreiche Besucher an, heißt es in der Pressemitteilung. In uriger Atmosphäre konnten dort Fleischspezialitäten in höchster Qualität genossen werden, so die Angabe von Tobias Humpf. 2022 vergrößerte die Familie Heger ihren Betrieb. Es wurden ein Restaurant in Unterkochen und ein Bistro in Ellwangen gegenüber dem Roten Ochsen eröffnet. In Abtsgmünd soll es ab Frühjahr 2023 wieder ein „Fleischeslust“ geben, dann am Kocher und unter der Regie eines Franchise-Nehmers.

Die Standorte Unterkochen und Ellwangen bleiben während des Insolvenzverfahrens weiterhin geöffnet, versichert Humpf. Um das Geschäft weiterhin anzukurbeln, plant Willi Heger zahlreiche neue Speisen und Aktionen in neuen Jahr. „Wir lieben unseren Beruf, unsere Restaurants und hoffen, auch weiterhin unseren Gästen tolle Burger servieren zu dürfen. Um unseren Geschäftsbetrieb auch im neuen Jahr aufrecht zu erhalten, bitten wir um zahlreiches Erscheinen im Januar“, so der Koch bei „Fleischeslust“.

„Wir prüfen derzeit die Sanierungsfähigkeit“, erklärt der vorläufige Insolvenzverwalter Tobias Humpf. „Die Geschäftsführung wird zusammen mit Gläubigern und Banken die Sanierung fortsetzen, um das Unternehmen zukunftsfähig zu machen und nachhaltig neu aufzustellen. Mit seinem Team um die Wirtschaftsjuristen Nagel und Neurauter sowie Steuerberatern und Rechtsanwälten soll alles daran gesetzt werden, die 15 Arbeitsplätze und die Standorte zu erhalten.“