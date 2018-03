Zu Gast beim Tabellenzweiten

Nach der 0:1-Jahresauftaktpleite gegen die TSG Tübingen hat Fußball-Verbandsligist TSV Essingen an diesem Samstag (bereits um 14 Uhr) einen richtig schweren Brocken aus dem Weg zu räumen. Die Mannschaft von Dennis Hillebrand tritt beim Tabellenzweiten TSV Ilshofen an.

Das 0:1 gegen Tübingen schmerzte, zumal der TSV nun nur noch zwei Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz zwölf platziert ist. „Die Tabelle lügt nach 18 Spieltagen nicht und es wäre vermessen von uns, wenn wir uns nicht bewusst darüber wären, dass wir uns im Abstiegskampf befinden. Daran müssen wir uns auch messen lassen“, so die ehrliche Einschätzung des TSV-Trainers. Personell kann er fast aus dem Vollen schöpfen. Daniel Eisenbeiß ist gegen Tübingen bereits nach einer halben Stunde mit Oberschenkelbeschwerden ausgewechselt worden und wird auch in Ilshofen nicht zum Einsatz kommen.

Kapitän Simon Köpf hat sich beim Spiel bei der zweiten Mannschaft am Knöchel verletzt und fehlt ebenfalls. In diesem Spiel wirkte übrigens auch Patrick Faber mit, der wegen eines Lehrgangs in der Vorbereitung weite Teile des Trainings verpasste. So genau Hillebrand die Tabelle auch studiert hat, sagt er auch: „Wir haben alles in der eigenen Hand und diesen Vorteil möchten wir uns möglichst bis zum Ende der Runde aufrecht erhalten.“

Anfangen damit möchte der TSV am liebsten schon beim Tabellenzweiten. Das Selbstbewusstsein hat in Essingen trotz der Tabellensituation aber noch nicht gelitten: „Wenn wir 100 Prozent auf den Rasen bringen, muss der Gegner erst einmal zeigen, dass er besser ist.“