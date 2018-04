Zu Gast beim Angstgegner

„Da haben wir noch nie etwas geholt, haben dort immer schlecht ausgesehen.“ Das sagt Joachim Kiep, Abteilungsleiter Spielbetrieb beim Fußball-Verbandsligisten VfL Sindelfingen. Dieser ist der kommende Gastgeber der Mannen aus dem Schönbrunnenstadion. Anpfiff der Partie ist an diesem Samstag erst um 17 Uhr.

Mit in Sindelfingen dabei sein wird Schlussmann Lars Eisenmann, der im vergangenen Jahr erst eine Pause eingelegt hat. Er wird reaktiviert, da sich Jakob Pfleiderer das Jochbein gebrochen hat und in den restlichen Partien der Saison wieder die Nummer zwei hinter Philipp Pless sein.

„Jetzt wissen wir also spätestens, dass wir uns für die kommende Runde noch nach einem zweiten Torwart umsehen müssen“, so Kiep. Thorben Joos ist nach seinem Muskelfaserriss wieder ins Training eingestiegen und könnte für Trainer Dennis Hillebrand wieder eine Alternative sein. Ebenso Timo Zimmer, der zuletzt mit einer Zerrung passen musste.

Nicht mit dabei sein wird Jonathan Sedlmayer, der mit der Gehörlosen-Nationalmannschaft im Einsatz ist. Joos wäre eine Alternative, aber auch José Gurrionero, der nach seiner Roten Karte beim Betriebsunfall Wangen (0:8) nur für eine Partie gesperrt worden ist. Beim Derbysieg gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen bereits wieder auf der Bank gesessen hat Atilla Acioglu nach seiner langen Verletzung, ebenfalls ein Akteur aus der Defensivabteilung.

„Aufgrund unserer Erfahrungen werden wir den Gegner schon einmal nicht unterschätzen, das sollte klar sein. Vielleicht war das auch in Wangen etwas am Ende das Problem“, vermutet Kiep, der hofft, dass der Derbysieg am Ende vielleicht die Initialzündung für die restlichen Saisonspiele der Essinger Verbandsliga-Fußballer gewesen ist. „Ich hoffe, dass wir konzentriert in Sindelfingen auftreten werden, um von dort etwas Zählbares mitzunehmen.“