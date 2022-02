Zu Fuß an den Bodensee

Die Idee von Stefan Albrecht und Andreas Hirsch aus Fachsenfeld war ganz einfach: „Wir wandern – an den Bodensee.“ Als Freunde und Verwandte davon erfahren haben, ließen die Skeptiker nicht lange auf sich warten: „Das zieht ihr eh nicht durch. Da wette ich dagegen.“ Die Wette war geboren und fand in kürzester Zeit sehr viele Mitstreiter. Was die Wanderabsichten von Albrecht und Hirsch geradezu beflügelte.“ Zumal der Weg an den Bodensee inzwischen als einziger Ausweg aus drohenden Wettschulden schien“, berichtet Stefan Albrecht mit einem Augenzwinkern.

Los ging es für die völlig ungeübten Wanderer schließlich in Ulm. 110 Kilometer in vier Tagen entlang der ausgeschilderten Wanderwegen bis an den Bodensee standen auf dem Programm. Über weite Strecken folgten sie dabei dem oberschwäbischen Jakobsweg. Übernachtungen und Zwischenstopps wurden im Vorfeld online gebucht und somit waren die Tagesetappen fix vorgegeben. Während der Tour führten mehrfache aktuelle Berichte in der eigens dafür eingerichteten WhatsApp-Gruppe dazu, dass sich die Wetteinsätze gegenseitig hochsteigerten. Es wurde vereinbart, dass der Betrag am Ende für einen guten Zweck gespendet wird.

Trotz teils widriger Wetterbedingungen mit Dauerregen und Wind erreichten Albrecht und Hirsch ihr Ziel im gesteckten Zeitrahmen.

Zuhause angekommen, lösten alle Wettpartner ihre Schulden ein und legten sogar noch etwas drauf. So kamen stolze 1010 Euro zusammen. Als regionales Benefizprojekt haben die beiden Wanderhelden das Segeltaxi ausgesucht. Das Segeltaxi sammelt seit 2009 Spenden und unterstützt damit schwerkranke Kinder und ihre Familien. Seit 2014 wird mit den Spenden die Aktion „Segeltaxi – Familien aufs Boot“ finanziert. Betroffenen Familien wird dabei eine betreute Schiffsreise in der Adria ermöglicht.

Zur Spendenübergabe trafen sich Albrecht und Hirsch mit Familie Schiele, deren Sohn einst die Idee für das Segeltaxi hatte. Passend zu ihrer Reisewette erhielten sie als kleines Dankeschön das Segeltaxi-Lockbuch, in dem Freunde, Gäste und Helfer vom Segeltaxi von ihren Reisen in aller Herren Länder berichten. Der Dank von Segeltaxi galt natürlich den beiden Wanderern für ihre Aktion und deren Freunden und Verwandten für ihren großzügigen Wetteinsatz.