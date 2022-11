Zu einem Unfall gibt’s widersprüchliche Angaben

Widersprüchliche Angaben zum Hergang eines Unfalls haben zwei Unfallbeteiligte am Montagmittag gegenüber der Polizei gemacht. Kurz nach 12 Uhr streifte eine 55-Jährige mit ihrem Nissan den in der Oberen Bahnstraße stehenden Renault einer 51-Jährigen, an welchem die Fahrertüre zumindest ein Stück offenstand. Nach dem Aufprall wurde ein weiterer geparkter Pkw durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von 15 000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361 / 5240 in Verbindung zu setzen.