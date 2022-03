Vor einer Gaststätte in der Aalener Innenstadt sind am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr zwei 52 und 59 Jahre alte Männer aus unbekannter Ursache aneinandergeraten. Da es zwischen den beiden erheblich Betrunkenen zu mehrfachen wechselseitigen Beleidigungen kam, wurde für die Innenstadt ein Platzverweis ausgesprochen. Ein Begleiter des 52-Jährigen nahm sich letztendlich diesem an und sorgte dafür, dass er nach Hause ging.