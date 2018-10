ZOB-Umbau: Die zentrale Verkehrsdrehscheibe ist fertig

Der zweite Bauabschnitt zur Umgestaltung des ZOB und der Bahnhofstraße ist offiziell abgeschlossen. Damit sei der ZOB nach 15 Jahren endlich kein Provisorium mehr, sondern eine Verkehrsdrehscheibe, um ins Umland zu gelangen, so Oberbürgermeister Thilo Rentschler.

Vor den Gebäuden des neuen „Quartiers am Stadtgarten“ hat man im zweiten Bauabschnitt den neuen Bussteig sieben eingerichtet und diesen mit einem dynamischen Fahrgastsystem ausgestattet. Auch die Fernbushaltestelle am Bussteig neun vor dem Alten Postamt ist zwischenzeitlich fertig gestellt worden. Diese war zuvor in der Stuttgarter Straße zwischen Rathaus und Landratsamt zu finden. Sämtliche Haltepunkte sind jetzt barrierefrei ausgebaut. „Es ist toll, was in Aalen in Sachen Barrierfreiheit passiert“, so Ingrid Gottstein, Sprecherin des Fahrgastbeirates. Kerstin Abele von der Agendagruppe „Aalen barrierefrei“ hob besonders das Blindenleitsystem hervor, mit dem Blinde und Sehbehinderte in den ÖPNV integriert werden. So können sehbehinderte Fahrgäste beispielsweise die Daten des Informationssystems mithilfe eines Anforderungstasters abhören.

Mit der Fertigstellung dieses Bauabschnittes setze man einen Haken an ein weiteres Projekt der Stadtentwicklung, so Oberbürgermeister Thilo Rentschler. „Somit sind die großen Baustellen in der Innenstadt am Sparkassenplatz, bei der VR Bank und beim Alten Postamt abgeschlossen und wir haben die nächsten 40, 50 Jahre Ruhe“, so der OB weiter. Foto: Anja Lutz