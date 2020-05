ZOB Aalen: Männergruppe geht 30-Jährigen tätlich an

Unbekannte Täter haben einen 30-jährigen Mann am Aalener Omnibusbahnhof mehrfach ins Gesicht geschlagen, so dass das Opfer Schwellungen davontrug.

Der Mann hatte sich am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr am Bussteig 4 beim Zentralen Omnibusbahnhof aufgehalten, wo er von mehreren Mitgliedern einer Männergruppe angegangen wurde. Nach den Schlägen flüchteten die Täter, die der 30-Jährige als Syrer beschrieb. Noch während Beamte des Polizeireviers Aalen nach den Unbekannten im Stadtgebiet fahndeten, teilte der 30-Jährige mit, dass diese wieder zum Bahnhof zurückgekehrt seien und dass einer davon in den Zug in Richtung Stuttgart eingestiegen sei.

Der betreffende Mann ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er trug eine weiße Jacke, eine Jeanshose und hatte einen Dreitagebart. Auch die anderen Täter wurden als etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen in Verbindung zu setzen, das Hinweise unter Telefon 07361 / 5240 entgegen nimmt.