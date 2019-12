Zirkuszelt bricht unter Schneelast zusammen

Das Zelt eines in Aalen gastierenden Winterzirkus hat den Schneemassen am Freitagvormittag nicht standgehalten. Unter der Last des Schnees stürzte das im Aufbau befindliche Zelt gegen 11.45 Uhr zusammen. Personen kamen bei dem Vorfall glücklicherweise nicht zu Schaden. Der finanzielle Sachschaden beläuft sich auf rund 150 000 Euro. Die Feuerwehr Aalen versucht das Zelt mittels schwerem Gerät anzuheben.