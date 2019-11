Zimmerer feiern 100-Jähriges

Die Zimmerer-Innung Aalen feiert am kommenden Samstag, 16. November, um 18 Uhr im „Kellerhaus“ in Oberalfingen ihr 100-jähriges Bestehen. Das Zimmerhandwerk ist ein Handwerk, das bereits seit über 2000 Jahren besteht. Heute sind die Zimmerer modern, innovativ und die Produkte stehen im Einklang mit der Natur.

Die Erfolgsgeschichte des Zimmererhandwerks im Ostalbkreis begann am 19. August 1919. Neun Betriebe aus Aalen, Essingen, Unterkochen, Adelmansfelden, Oberkochen und Wasseralfingen gründeten die freie Zimmerer-Innung Aalen. 1933 erfolgte die Umwandlung in eine Zwangsinnung, nach 1945 wurde die Innung in der heutigen Form als freiwillige Organisation von Unternehmern weitergeführt. Erster Obermeister in der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland war Franz Brunnhuber aus Oberkochen.

42 Mitglieder feiern

Die Zimmerer-Innung Aalen besteht zurzeit aus 42 Mitgliedern. Dies bedeutet, dass fast alle Betriebe im Altkreis Aalen organisiert sind. Die Aufgaben haben sich in den vergangenen 100 Jahren natürlich gewandelt. Ein Punkt gilt damals wie heute. Was früher in der Satzung etwas sperrig „die Pflege des Gemeingeistes unter den Innungsmitgliedern“ hieß, nennt sich heute „Networking“, also der Austausch der Innungsmitglieder zu gemeinsamen Themen.

Erklärtes Ziel war es, durch Erarbeiten von handwerklichen Standards den Kunden eine qualitativ hochwertige Ausführung anzubieten. An diesem Ziel hat sich nichts geändert. Obermeister Michael Mayle sagt: „Auch heute bilden sich die organisierten Holzbau-Unternehmen permanent weiter, um unseren Kunden eine möglichst perfekte Beratung, Planung und Dienstleistung anbieten zu können. Hinzu kommt, dass wir uns als örtliche Handwerksbetriebe um die Ausbildung von jungen Menschen kümmern“.

Stetig steigende Nachfrage

„Durch die stetig steigende Nachfrage beim Bauen mit Holz sind unsere Betriebe sehr gut ausgelastet“, berichtet Mayle, „der Holzbau erlebt gegenwärtig einen wahren Höhenflug. Neben den „weichen Faktoren, einer hervorragenden Öko-Bilanz, der Nachhaltigkeit sowie als CO2-Speicher wird der Baustoff Holz vor allem aufgrund seiner konstruktiven Vorteile immer mehr geschätzt. Holz hat ein relativ geringes Eigengewicht – doch gleichzeitig eine sehr hohe Statik und Tragkraft. Vor allem beim mehrgeschossigen Bauen oder auch bei Aufstockungen ist Holz deshalb der ideale Baustoff“. Deshalb sieht der Obermeister der Innung äußerst positiv in die Zukunft und freut sich gemeinsam mit Kollegen, Partnern aus Politik und Gesellschaft dieses Ereignis am Samstag mit einem Festakt gemeinsam zu feiern.