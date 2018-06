Zeugen zu einer Schlägerei gesucht

Am Montag, gegen 18 Uhr ist es vor einer Gaststätte in der Rittergasse zwischen einem 47-Jährigen und vermutlich drei bislang unbekannten Personen zu einer Schlägerei gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das 47-jährige Opfer von dem Trio erheblich malträtiert, nachdem die Beteiligten zuvor in der Gaststätte in Streit geraten waren. Das Opfer hatte massive Gesichtsverletzungen, lehnte jedoch jegliche ärztliche Behandlung ab.

Das Polizeirevier Aalen sucht zu dem Vorfall Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 07361 / 5240 zu melden.