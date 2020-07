Zeugen gesucht: Vandalismus am Königsbronner Bahnhof

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag am Bahnhof Königsbronn mehrere Gegenstände zerstört und mit Farbe besprüht. Mitarbeiter der Deutschen Bahn meldeten der Bundespolizei am Samstagmorgen gegen 6 Uhr die festgestellten Beschädigungen. Die Unbekannten zerstörten nach derzeitigen Erkenntnissen eine am Bahnsteig angebrachte Bahnhofsuhr, das Display eines Fahrkartenautomaten sowie einen Schaukasten.

Zudem wurden die Wände und Böden in der Unterführung, Mülleimer, Stromkästen, Schilder und Glasscheiben des Bahnhofs mit Farbe besprüht. Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung.