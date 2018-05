Zeuge vereitelt Einbruch.

Einem aufmerksamen Zeugen ist die vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers zu verdanken. Der Mann hatte gegen 1.15 Uhr am Mittwochmorgen die Polizei verständigt, nachdem er beobachtet hatte, wie der Unbekannte von einem Firmenareal in der Industriestraße über den Zaun auf den Gehweg kletterte und anschließend in einem Auto in Richtung Ulmer Straße davon fuhr.

Unverzüglich fuhren drei Streifenwagen des Polizeireviers Aalen die Örtlichkeit an und konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung das genannte Fahrzeug noch in der Industriestraße feststellen Der polizeibekannte 22-Jährige, der im Fahrzeug saß, wurde kontrolliert. Im Gebäude der betreffenden Firma war er wohl nicht, bei der Durchsuchung des Autos fanden die Polizeibeamten aber diverse Werkzeuge, Maschinen und weitere Gegenstände, die mutmaßlich aus Diebstählen oder Einbrüchen stammen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.