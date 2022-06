Zerrissen zwischen Liebe und Ehre

„Endlich wieder Sommertheater!“. So kündigt Tina Brüggemann, Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin am Theater der Stadt Aalen, die neue Produktion von Lessings „Minna von Barnhelm“ an. Seit Beginn der Pfingstferien probt das Ensemble im Hof von Schloss Wasseralfingen, wo es tagsüber zwar manchmal heiß, abends aber schon jetzt lau und schön ist.

Mit Lessings beliebtem Lustspiel hat sich Brüggemann als Regisseurin einen Wunsch erfüllt: „Es ist eine Komödie, die Lust macht, sinnlich ist und voller Witz steckt. Auch wenn der Ehrbegriff hier und heute nicht in Mode ist, beschreibt Lessing damit doch einen Zustand, den wir alle kennen: Etwas zu wollen, es heiß ersehnen – und doch den Weg dahin nicht zu kennen, verbaut zu sehen.“

Damit meint sie das große Problem der männlichen Hauptfigur. Denn dieser Tellheim (Philipp Dürschmied) soll nach dem Siebenjährigen Krieg unehrenvoll aus der Armee entlassen werden, und dass, obwohl er erfolgreich mit seinem Freund, Wachtmeister Werner (Arwid Klaws) gekämpft hat. So sieht er sich außer Stande, seine geliebte Minna von Barnhelm (Diana Wolf in der Titelrolle) zu heiraten. „Heute würde man sagen, dass er sie ghostet“, erklärt der Dramaturg des Stücks, Gerhard Herfeldt. Als er bei Kriegsende nicht gleich zurückkehrt, reist Minna ihm gemeinsam mit ihrer Vertrauten Franziska (Julia Sylvester) erwartungsvoll entgegen.

Und stöbert ihn in dem Berliner Gasthof „Zum König von Spanien“ auf, geführt von einer (neu)gierigen Wirtin (Anke Stocker), in dem das ganze Stück spielt. Doch er zieht sich von ihr und der Welt zurück, versucht die Beziehung mit einem Brief zu beenden. Doch da kennt er Minna schlecht. Die lässt sich nicht abbringen und kann sich bald auch der Unterstützung von Tellheims Freund und Bediensteten Just (Patrice Bussy, Absolvent der Accademia Teatro Dimitri) sowie des Wachtmeisters Werner sicher sein.

Der Schlosshof wird zur Gastwirtschaft mit Live-Musik (David Maksimovic, Akkordeon), opulente vom Rokoko inspirierte Kostüme lassen das 17. Jahrhundert anklingen. Ausstatterin Annette Wolf steckt mit der Schneiderei kopfüber in Arbeit: „Es soll ja schön und praktisch zugleich werden. Das ist schon eine Extraherausforderung.“ Denn schon am Samstag nächster Woche feiert das Lustspiel im Schloss Premiere. Bevor das Stück dann ab dem 8. Juli bei weiteren 14 Vorstellungen in Aalen zu sehen sein wird, geht es aber auf große Reise: „Wir zeigen unsere ‚Minna‘ Anfang Juli auch bei den Baden-Württembergischen Theatertagen in Heilbronn“, erklärt Brüggemann. Dann muss sie los, zurück nach Wasseralfingen. Denn dort wird am Abend – wenngleich noch nicht vor Publikum – einmal mehr um Liebe und Ehre gerungen.