Zentral-OP im Ostalb-Klinikum ist vorübergehend geschlossen

Aufgrund eines reinlufttechnischen Problems sind die OP-Säle im Aalener Ostalb-Klinikum seit Samstagabend vorübergehend geschlossen, teilt das Ostalb-Klinikum in einer Pressemitteilung mit. Das Klinikum hat umgehend reagiert und sich bei der Rettungsleitstelle des DRK abgemeldet. Das heißt, dass auftretende Notfälle, die voraussichtlich operiert werden müssen, aktuell in die umliegenden Kliniken gebracht werden. Die zentrale Notaufnahme am Ostalb-Klinikum ist weiterhin uneingeschränkt geöffnet.

Im komplexen und sensiblen System der Raumluftklassen im zentralen OP-Bereich gab es am Samstagabend eine Auffälligkeit bezüglich des Reinluftsystems, das die sofortige Schließung der OP-Räumlichkeiten im Zentral-OP erforderlich machte.

Ein Krisenstab des Klinikums arbeitet aktuell zusammen mit der Krankenhaushygiene und der Haustechnik an einer schnellstmöglichen Problemlösung.

Die Qualität der Patientenversorgung und deren Sicherheit stehen an erster Stelle und haben oberste Priorität, heißt es in der Pressemitteilung Die OP-Säle werden erst wieder geöffnet und genutzt, wenn jedes mögliche Sicherheitsrisiko für die Patienten zu 100 Prozent ausgeschlossen werden kann. Aktuell muss mit einer Schließung bis zur Wochenmitte gerechnet werden.

In der Zwischenzeit werden dringliche Fälle, soweit möglich, in der Sankt Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen und im Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd versorgt.