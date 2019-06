An diesem Freitag findet in der Kastelhalle in Pfahlheim der Bezirkstag des Tischtennis-Bezirkes-Ostalb statt. Veranstalter ist die Tischtennis-Abteilung des SV Pfahlheim unter der Leitung von Christa Schroeter.

Als Gastredner wird von der Geschäftsstelle des TTVW Wolfgang Laur vor Ort sein und den Mitgliedern die neuesten Infos in Sachen Fusion der drei Landesverbände TTVWH, Südbaden und Baden zu einem Verband TTB (Tischtennis Baden Württemberg mitteilen. Der Pfahlheimer Ortsvorsteher Wolfgang Seckler wird die Entlastung des Bezirksausschusses , sowie die Wahlen vornehmen. Die Moderation und Leitung des Bezirkstages wird vom Bezirksvorsitzenden Eugen Zeller übernommen. Es wird zudem Wahlen des gesamten Bezirksausschusses geben.

Nachfolger stehen parat

Der aus Pfahlheim stammende Bezirksvorsitzender Eugen Zeller wird nach zehn Jahren nicht mehr antreten. Der Ressortleiter Jugend Roland Kurz (Heidenheim) steht ebenfalls nicht mehr zur Verfügung. Für beide gibt es bereits Nachfolger. Beginn des Bezirkstages ist um 19.30 Uhr.