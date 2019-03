Zeitungstreff: SG profitiert von Stadtnähe

Über die praktische Lage des Aalener Schubart-Gymnasiums haben die Fünftklässler Raphael Speiser und Bruno Haverkamp für den „Zeitungstreff 2019“ einen Text verfasst.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a des Schubart-Gymnasiums haben sowohl am Dienstag als auch am Donnerstag Nachmittagsschule. Natürlich können die Schubartianerinnen und Schubartianer in der Mittagspause auf dem Sportplatz Fußball oder Basketball spielen oder in die Stadt gehen, weil die Schule in direkter Nähe zur Stadt liegt. Ein Supermarkt zum Beispiel ist nur 200 Meter vom SG entfernt, also ganz in der Nähe.

Wer mehr essen möchte, kann aber auch zum Gmünder Torplatz laufen. Dort gibt es einen Schnellimbiss mit Döner oder verschiedenen Pizza-Sorten oder Getränken. Man kann auch nach dem Essen nach der Schule schnell nach Hause kommen, weil der Gmünder Torplatz nah an der Schule ist. Es ist also möglich, nach der Schule in der Stadt zu Mittag zu essen und danach den Bus zu nehmen.