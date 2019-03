Zeitungstreff: Partnerschule für Europa

Elias Sauter und Boris Li aus der Klasse 5 des Aalener Schubart-Gymnasiums (SG) haben sich für den „Zeitungstreff 2019“ mit dem SG als Partnerschule für Europa beschäftigt.

In der fünften Klasse müssen sich am Schubart-Gymnasium alle Schülerinnen und Schüler entscheiden, ob sie ab der sechsten Klasse Französisch oder Latein haben möchten.

Im Französischunterricht lernen die Kinder die Aussprache und Schreibweise der französischen Sprache und etwas über die französische Kultur. Französisch wird in ganz Frankreich gesprochen.

Wer sich für Latein entscheidet, lernt die Geschichte der lateinischen Sprache. Sie war in Europa weit verbreitet und auch heute noch gibt es manche lateinischen Wörter in vielen verschiedenen Sprachen, besonders im Italienischen. Deswegen ist es clever, Latein zu wählen, wenn jemand schon früh weiß, dass er oder sie später auch Italienisch lernen will. Der Unterricht beginnt, egal ob Französisch oder Latein gewählt wird, aber erst nach den Sommerferien, also in der sechsten Klasse.

Zwei Jahre später steht dann eine neue Entscheidung für die Schüler an. Die Siebtklässlerinnen und Siebtklässler dürfen sich wieder für das folgende Schuljahr, die achte Klasse, entscheiden. Diesmal können sie zwischen Italienisch und NWT, was für Naturwissenschaft und Technik steht, wählen.

Egal, ob Französisch, Italienisch oder Latein gewählt wird, in den Klassen 8, 9 und 10 bieten all diese Fremdsprachen schöne Austauschprogramme in die Aalener Partnerstädte und an den Partnerschulen des SG an.

So ist es für die Schülerinnen und Schüler des Schubart-Gymnasiums möglich, Saint-Lô oder Nimes in Frankreich, Genua oder auch andere Städte in Italien ganz bequem während der Schulzeit kennen zu lernen.