Zeitungstreff: Neue Fächer am Gymnasium

Am Aalener Schubart-Gymnasium (SG) werden für Fünftklässler neue Fächer angeboten. Quirin Pecher, selbst Fünftklässler am SG, hat sich für den „Zeitungstreff 2019“ schlau gemacht.

Die neuen Fächer für die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler am Schubart-Gymnasium sind Erdkunde, BNT (diese Abkürzung steht für Biologie, Naturphänomene und Technik), MB (was Medien-Bildung bedeutet) und andere Fremdsprachen.

In der fünften Klasse wird Englisch gelernt, das den Schülerinnen und Schülern schon aus der Grundschule bekannt ist. Doch später gibt es auch noch Französisch, Latein und Italienisch.

In Erdkunde lernen die jüngsten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten m Schubart-Gymnasium vieles über die Welt. In BNT lernen sie über Landwirtschaft, Tiere und vieles mehr. In MB wird nur die Hälfte der Klasse gleichzeitig unterrichtet. So sitzt jedes Kind an einem Computer, lernt über ihn und hat dabei Spaß.

Ab der sechsten Klasse können die Schülerinnen und Schüler Französisch oder Latein lernen und ab der achten Klasse können sie dann entweder Italienisch oder Französisch wählen. Wer aber keine Lust auf so viele verschiedene Fremdsprachen und die dazugehörigen Vokabeltests hat, muss nicht traurig sein. Für diejenigen, die an den Naturwissenschaften interessiert sind, gibt es ab Klasse 8 das Unterrichtswahlfach Naturwissenschaft und Technik, kurz NWT.