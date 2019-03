Zeitungstreff: Generalprobe für die Info-Tage

Klara Lauster, Anngy Kiery und Katharina Kürz aus der Klasse 5a des Aalener Schubart-Gymnasiums haben für den „Zeitungstreff 2019“ mit einigen Schüler der Klassen 5 und 6 eine Orchesterprobe in der Schulküche besucht. Die Schüler probten mit ihrem Dirigenten und Lehrer Martin Eisner für die Info-Tage, die die Schule interessierten Grundschülern und deren Familien anbietet. Eine Schülerin verlor das Gleichgewicht und kippte mit dem Kontrabass um. Es ging ihr aber schnell wieder besser. Das SG-Orchester spielte fünf Lieder: „Skip To My Lou“, „Let’s rock“, „What shall we do with the drunken sailor?“, „Clog Dance“ und „Shuttle Rock“.