Zeitungstreff: Abwechslungsreiches Zusatzprogramm

Über die Arbeitsgemeinschaften am Aalener Schubart-Gymnasium hat sich Fünftklässler Colin Kohler für den „Zeitungstreff 2019“ umgehört.

Am Schubart-Gymnasium gibt es viele AGs: Fußball-AG, Lego-AG, Bläserkids, Quadrokopter-AG und die SG Voices. In der Fußball-AG spielen die Teilnehmer Fußball, wie der Name schon sagt. In der Lego-AG bauen interessierte Kinder und Jugendliche Lego-Roboter, die sie danach auch selbst programmieren. In der Quadrokopter-AG können Schüler Drohnen fliegen, die SG Voices singen Lieder im Chor. Es gibt neben diesen auch noch viele andere AGs am Schubart-Gymnasium. Die Teilnahme macht den Schülern sehr viel Spaß.