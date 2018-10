Zeitraum-Café öffnet im Kubus

Eine komplette Plantage oder umgerechnet 30 000 Kilogramm Tafeläpfel können am Samstag, 20. Oktober, und Sonntag, 21. Oktober, von 9 bis 17 Uhr auf der Plantage des Obsthofs Wassmer in Stockach kostenlos gepflückt werden. „Jeder kann mitmachen und sollte am besten Kisten und Wäschekörbe selbst mitbringen“, sagt Lisa Wassmer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Hintergrund ist, dass die Preise für Äpfel derzeit so gering sind. „Für 100 Kilogramm Äpfel bekommen wir gerade einmal acht Euro“, erzählt Wassmer und ergänzt: „Uns Obstbauern ...