Zeiss-Werksbus für weitere Firmen geöffnet

Die Verkehrsinfrastruktur im Wirtschaftsraum Heidenheim – Aalen ist durch das hohe Verkehrsaufkommen auf Straße und Schiene an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. Mit dem Mobilitätspakt Aalen/Heidenheim, welcher nun mit konkreten Maßnahmen gestartet ist, wollen die Partner ein zukunftsorientiertes Mobilitätskonzept für den Lebens- und Wirtschaftsraum Aalen/Heidenheim erreichen.

Das gemeinsame Anliegen der Partner des Mobilitätspaktes ist die Lösung von Verkehrsproblemen im Lebens- und Wirtschaftsraum Aalen/Heidenheim und die Verbesserung der Anbindung des Raumes an die benachbarten Wirtschaftsräume. In diesem Zuge werden Verbesserungsmaßnahmen in den Bereichen betriebliches bzw. behördliches Mobilitätsmanagement, motorisierter Individualverkehr, ÖPNV, Rad- und Fußverkehr, Schieneninfrastruktur und -betrieb sowie Vernetzung und Innovation entwickelt.

Mit dem Mobilitätspakt Aalen/Heidenheim sollen spürbare Verbesserungen hin zu einer nachhaltigen und modernen Mobilität gelingen. Unter der politischen Leitung des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg haben sich das Regierungspräsidium Stuttgart, die Landkreise Heidenheim und Ostalbkreis, die Städte Aalen, Heidenheim und Oberkochen, die Gemeinde Königsbronn, die Unternehmen Carl Zeiss AG, Voith GmbH & Co. KG, Paul Hartmann AG, die Hochschule Aalen, der Regionalverband Ostwürttemberg die IHK Ostwürttemberg sowie die Nahverkehrsgesellschaft des Landes dem Pakt angeschlossen.

Einen ersten Erfolg kann die Arbeitsgruppe Betriebliches beziehungsweise Behördliches Mobilitätsmanagement nun schon vermelden. Die Werksbusse der Firma Zeiss, die seither nur den Zeiss-Mitarbeitern zur Verfügung standen, stehen für eine halbjährige Pilotphase nun auch den Mitarbeitern der Firmen C.D. Wälzholz GmbH sowie Günther + Schramm GmbH kostenlos zur Verfügung. Die Idee in der Arbeitsgruppe kam auf, weil die Werksbusse während der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Nutzung des Homeoffice nicht mehr so stark ausgelastet waren. Nachdem von der Carl Zeiss AG die Zusage kam, die Nutzung der Busse auch für Mitarbeiter anderer Firmen in einer 6-monatigen Pilotphase kostenlos zur Verfügung zu stellen, wurde bei diversen Firmen in Oberkochen das Interesse abgefragt. Bei den Firmen C.D. Wälzholz sowie Günter + Schramm war dies vorhanden und das Landratsamt Ostalbkreis als Genehmigungsbehörde erteilte unbürokratisch die Zusage und klärte die Rahmenbedingungen mit den beteiligten Busunternehmen Beck + Schubert (Aalen-Ebnat), Peter Botschek (Kirchheim am Ries) und OVA (Aalen) ab.

Seit dem 1. Juli können nun alle Mitarbeiter der Firmen C.D. Wälzholz GmbH sowie Günther + Schramm GmbH auf sämtlichen Strecken kostenlos in den Werksbussen von Zeiss mitfahren. Beim Einstieg in den Bus muss lediglich ein Firmenausweis vorgezeigt werden. Für die Nutzer, besonders auch für Auszubildende, die eventuell noch keinen Führerschein besitzen, ist das ein echter Mehrwert. Sie kommen kostenlos und bequem zum Arbeitsplatz bzw. nach Hause und tun dabei noch etwas für die Umwelt und das Klima.

Die Beteiligten der Arbeitsgruppe Betriebliches bzw. Behördliches Mobilitätsmanagement werden nun auch weitere Unternehmen in Oberkochen auf dieses Angebot ansprechen und hoffen auf weitere Interessenten. Ziel ist es nun, die bestehenden Werksbusse dauerhaft gut auszulasten und dann als weiteren Schritt neue Werksverkehr-Linien, im Idealfall betriebs- und landkreisübergreifend zu etablieren.