Zeiss schafft neuen Standort im Gewerbepark Ebnat

Die Zeiss-Gruppe investiert weiter in Ostwürttemberg. Es soll ein neuer Zeiss-Standort an der A7 im Gewerbepark Ebnat entstehen.

„Innovationen und steigende Mitarbeiterzahlen brauchen Platz, um sich zu entfalten“, sagt Christian Müller, Finanzvorstand der Zeiss-Gruppe und zuständig für Business Services & Infrastructure. „Wir freuen uns, dass es uns gemeinsam mit der Stadt Aalen gelungen ist, in Ostwürttemberg Flächen für unsere weitere Entwicklung zu finden.“

An dem geplanten Standort sollen rund 2000 Mitarbeitende der Sparte Zeiss Industrial Quality & Research (IQR) arbeiten, die aktuell schwerpunktmäßig in Oberkochen tätig sind. „Allein in Ostwürttemberg, auch getrieben durch die Sparte Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology, planen wir in den kommenden Jahren Investitionen von mehr als 600 Millionen Euro“, so Müller weiter.

Zeiss ist eine Stütze der Region und verspricht eine sehr gute Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Aalen auch in Zukunft. OB Frederick Brütting

Landrat Joachim Bläse erklärt erfreut: „Diese Ankündigung ist ein positives Signal für die gesamte Region Ostwürttemberg: Das klare Bekenntnis von Zeiss zum Landkreis ist in Zeiten, in denen Unternehmen darüber nachdenken, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu verlassen und in andere Regionen der Welt abzuwandern, ein umso stärkeres Zeichen.“

Auch OB Brütting begrüßt die Entscheidung von Zeiss: „Wir freuen uns, dass wir zusammen mit Zeiss in Ebnat passende Flächen gefunden haben und wir nun mit den gemeinsamen Planungen beginnen“, sagt er. „Zeiss ist eine Stütze der Region und verspricht eine sehr gute Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Aalen auch in Zukunft. Wir werden die Investition als Stadtverwaltung mit voller Kraft unterstützen.“

„Der neue Zeiss-Standort in Aalen-Ebnat ist eine herausragende Chance“, da sind sich auch die Fraktionsvorsitzenden im Aalener Gemeinderat parteiübergreifend einig. In einer gemeinsamen Erklärung begrüßen Michael Fleischer von Bündnis 90 / Die Grünen, Thomas Wagenblast von der CDU, Hermann Schludi von der SPD und Claus Albrecht von den Freien Wählern Aalen die Ansiedlung des neuen Zeiss-Standorts der Sparte IQS in Aalen-Ebnat.

„Die Fraktionen sehen durch die Ansiedlung dieses außergewöhnlich zukunftsfähigen Bereichs enorme Entwicklungsmöglichkeiten für den Raum Aalen und das Härtsfeld“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung, und weiter: „Die damit verbundene Schaffung einer Vielzahl von qualifizierten Arbeitsplätzen sichert den Wohlstand und die wirtschaftliche Krisenfestigkeit der Stadt. Diese große Entwicklungschance für die Carl Zeiss AG und für die Stadt Aalen solle durch lösungsorientierte Gemeinderatsarbeit erfolgreich umgesetzt werden.“

Die Fraktionen versprechen, den Prozess um die konkrete Ausgestaltung des anspruchsvollen Bauvorhabens und dessen Integration in den Wirtschafts- und Forschungsstandort Aalen, in die Infrastruktur und in den Prozess zur Erreichung der Klimaziele „gerne aktiv und konstruktiv zu begleiten“.