Zeiss Research Award: Gewinner stehen fest

Tobias Kippenberg und Jean-Pierre Wolf sind die Gewinner des renommierten Zeiss Research Awards 2018. Ihre herausragenden Arbeiten haben die Jury überzeugt. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit einem Preisgeld von 40 000 Euro dotiert. Wie Zeiss mitteilt, haben die ausgewählten Kandidaten bereits herausragende Leistungen im Bereich der Optik oder Photonik demonstriert. Sie seien noch in der Forschung aktiv und ihre Arbeiten besäßen ein hohes Potenzial für weitere Erkenntnisse und praktische Anwendungen.

Tobias Kippenberg ist Professor am Laboratory of Photonics and Quantum Measurements der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL). Mit den Ergebnissen seiner Forschungen lassen sich beispielsweise hochpräzise Sensoren entwickeln, die mechanische Bewegungen um viele Größenordnungen genauer messen können als dies mit heute verfügbaren kommerziellen Sensoren möglich ist.

Jean-Pierre Wolf ist Professor am Institut für Biophotonics der Universität Genf. Seine Forschungen ermöglichen Erkenntnisse über Schadstoffe in der Erdatmosphäre sowie potenziell die Kontrolle von Blitzen und die Kondensation von Wasser in Wolken. Damit sei es denkbar, Wetterextreme zu vermeiden.

Die Preise werden während des Zeiss Symposiums „Optics in the Quantum World“ am 18. April 2018 im Zeiss Forum in Oberkochen vergeben.

Seit 2016 vergibt der Ernst-Abbe-Fonds im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft unabhängig vom ZEISS Research Award einen Forschungspreis mit dem Fokus auf wissenschaftlichen Nachwuchs: den Carl Zeiss Award for Young Researchers. Der Preis ist mit insgesamt 21.000 Euro dotiert und wird gleichberechtigt in drei Preise à 7.000 Euro geteilt. Die Auszeichnung wird ebenfalls auf dem Zeiss Symposium am 18. April 2018 verliehen. Die Preisträger 2018 sind Irene Costantini, European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy, Florenz, Kilian Heeg, Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg und Fabian Stutzki, Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik, Jena.